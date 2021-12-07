Почти 180 дворов и общественных пространств благоустроили в Кировской области в 2021 году

КИРОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Кировская область в 2021 году перевыполнила план по благоустройству дворов и общественных пространств по нацпроекту "Жилье и городская среда". Работы выполнили на 175 объектах, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"Планы по благоустройству дворов и общественных пространств в 2021 году в Кировской области перевыполнены. Планировалось, что будут благоустроены 72 дворовые территории и 66 общественных территорий, но благодаря экономии, которая сложилась на торгах, план удалось перевыполнить. Так, на сегодня благоустроено 88 дворов и 87 общественных территорий. Больший объем работ удалось выполнить благодаря экономии на торгах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, программа по формированию комфортной городской среды реализуется в Кировской области с 2017 года. За это время благоустроено более тысячи дворов и общественных пространств. В 2020 году работы велись в 32 муниципальных образованиях, планировалось благоустроить не менее 80 дворов и 105 общественных пространств, однако по итогам года удалось благоустроить 210 объектов: 106 дворов и 104 общественных пространств.

В 2022 году власти планируют благоустроить 64 общественных территории и 72 двора, а также завершить проекты Яранского городского поселения и города Вятские Поляны, признанные победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.

Одна из ключевых задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - повышение комфорта городской среды. Ежегодно по нацпроекту благоустраиваются тысячи общественных пространств и дворовых территорий. Также с 2018 года проводится всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В нем участвуют малые города с численностью до 100 тыс. человек и исторические поселения.