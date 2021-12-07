В Брянской области перевыполнили на 7% годовой план восстановления лесов

ТАСС, 7 декабря. Работы по восстановлению лесов на площади около 3,1 тыс. га провели в Брянской области в 2021 году, что на 7% превышает план, определенный в национальном проекте "Экология". Планируется, что к 2024 году будет достигнут годовой показатель в 3,8 тыс. га, сообщили во вторник ТАСС в областном управлении лесами.

"В 2021 году предусмотрено лесовосстановление на площади 2,9 тыс. га. По итогам 11 месяцев лесовосстановление на землях лесного фонда выполнено на площади 3,1 тыс. га, что составляет 107% от годового планового задания, предусмотренного региональным проектом", - сказала собеседница агентства.

По данным департамента, в этом году были восстановлены территории сплошных вырубок, в том числе погибших от вредителей и болезней деревьев. Ожидается, что по итогам года их площадь составит 3 157 га. "Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших деревьев составило 82,6%. Проект сохранения лесов разработан таким образом, чтобы к 2024 году мы восстанавливали 100%. К 2024 году мы должны будем восстанавливаться примерно 3,8 тыс. га деревьев, погибших от сплошных рубок", - сказали в департаменте.

В 2022 году в регионе начнут восстанавливать около 2 тыс. га деревьев, поваленных летом во время прохождения грозового фронта в Жуковском, Брянском и Дятьковском районах. "По Брянской области в текущем году прошел огромный ветровал, и сейчас идет постепенное обследование этих насаждений. В основном это будут выборочные санитарные рубки, потому что стараемся убрать поваленные деревья, но сохранить насаждения. Там, где не удастся сохранить, будут сплошные санитарные рубки, но они будут проводиться уже в 2022 году по завершении рубки и очистки лесосек", - добавили в сообщении.

Работы по восстановлению леса проводятся по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", в который всего входят 11 направлений. Вместе они нацелены на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.