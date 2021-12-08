Новокузнецк получил первые троллейбусы и трамваи по нацпроекту "Экология"

КЕМЕРОВО, 8 декабря. /ТАСС/. Первая партия электротранспорта поступила в промышленный центр Кемеровской области - город Новокузнецк - по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Об этом в среду сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Новокузнецк - один из 12 городов России с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией, где реализуется федеральный проект "Чистый воздух". По программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной премьер-министром России Михаилом Мишустиным в марте, около 6,5 млрд будет направлено из федерального бюджета на мероприятия нацпроекта "Экология", в том числе на закупку электротранспорта.

"Главные достоинства нового общественного транспорта для Новокузнецка заключаются в том, что это современный, удобный для пассажиров и экологичный электротранспорт. В 2021 году приобретено 19 новых троллейбусов производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода и 20 односекционных трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода. Сегодня принимаем первую партию - два трамвая и три троллейбуса, в течение декабря новая техника будет поступать в город практически ежедневно", - написал Цивилев.

Особенностью приобретенных троллейбусов является то, что они могут работать как электробусы, на автономном ходу вне зависимости от погодных условий они могут пройти до 60 км. Техника оборудована датчиками пассажиропотока, кондиционерами, медиакомплексами, доступна для маломобильных граждан. Уже к середине января новые трамваи и троллейбусы начнут работать на городских маршрутах.

Всего в рамках федерального проекта "Чистый воздух" до 2024 года Новокузнецк получит 3,3 млрд рублей. Это позволит обновить 75% троллейбусного и около 40% трамвайного парков в городе, создать дополнительно около 1 км новых трамвайных путей, протянуть до 13 км контактной сети. В результате будут снижены выбросы в атмосферу выхлопных газов от общественного транспорта.