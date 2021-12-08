Рекультивация иловых полей в Казани начнется в 2021 году

КАЗАНЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Татарстан приступит к рекультивации иловых полей казанских городских очистных сооружений в текущем году. Об этом сообщает в среду пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов республики.

"Работы по рекультивации иловых полей в рамках национального проекта "Экология" начнутся уже в этом году и завершатся в 2024 году. Общая стоимость проекта - более 8,1 млрд рублей, 548 млн рублей поступило из федерального бюджета в текущем году", - сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы, фактическое заполнение иловых полей превысило проектную мощность. Сейчас, согласно данным экспертизы, в иловом осадке наблюдается высокое содержание опасных болезнетворных микроорганизмов и превышение допустимых концентраций тяжелых металлов.

"От благополучия Куйбышевского водохранилища зависит не только Казань, а сразу несколько регионов Поволжья. Для нас принципиально важно защитить источник питьевой воды с поверхностных водозаборов от рисков загрязнения", - цитирует пресс-служба министра экологии и природных ресурсов Татарстана Александра Шадрикова.

Отмечается, что иловые поля казанских городских очистных сооружений функционируют с 1974 года и занимают площадь около 100 га в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища. Поля предназначены для подсушивания сырого осадка и стабилизации осадка сточных вод очистных сооружений. По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова с 2019 года министерство экологии и природных ресурсов республики занимается подбором технологий для проекта рекультивации полей.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.