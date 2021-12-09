Новосибирский губернатор считает, что создание НОЦ международного уровня займет до 10 лет

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Формирование научно-образовательных центров (НОЦ) международного уровня, которые создаются в России по нацпроекту "Наука", должно занимать от пяти до десяти лет, требовать результатов в течение одного-двух лет - слишком рано, заявил председатель комиссии по направлению "Наука" Госсовета, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе Конгресса молодых ученых.

К Травникову обратился молодой ученый Томского политехнического университета (ТПУ) Павел Стрижак, который попросил предусмотреть для более быстрого и эффективного развития НОЦ в Сибири возможность кооперации ученых из разных регионов. В частности речь идет о площадке для регулярных встреч ученых, возможности работы на уникальном оборудовании команд из других субъектов РФ, а также внедрении полученных знаний в образовательные программы центров.

"Безусловно, требовать от региональных команд результат в реализации программы НОЦ мирового уровня через год, через два - рано. Нельзя НОЦ мирового уровня создать за два года, требуется пять, а то и десять лет", - сказал Травников.

Губернатор сообщил, что согласен с предложением предусмотреть площадку для регулярных встреч научных коллективов НОЦ. "Момент настал, чтобы собраться, чтобы сверить часы: туда ли мы идем, те ли критерии поддержки мы используем. Мало того, мы попытались такую площадку предоставить в этом году: в Новосибирске проходил традиционный форум "Технопром", одно из мероприятий-спутников организовало агентство инновационных регионов, оно собирало НОЦ со всей страны. Я считаю, что таких площадок и таких форматов должно быть больше", - сказал Травников.

В России к 2024 году планируется создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня по национальному проекту "Наука", который реализуется в соответствии с майским указом президента 2018 года. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Предполагается реализация не менее пяти проектов класса "мегасайенс". Заявка новосибирского НОЦ не победила в конкурсе нацпроекта в ноябре 2020 года, однако власти региона приступили к реализации его программы собственными силами.