Чувашия за 10 месяцев выполнила годовой план по экспорту АПК

ЧЕБОКСАРЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Чувашии за 10 месяцев выполнили годовой план по экспорту продукции агропромышленного комплекса, который составляет на 2021 год $40 млн. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава республики Олег Николаев.

"Мы уже досрочно выполнили план, который согласован с министерством сельского хозяйства, это $40 млн. Мы его уже выполнили по итогам 10 месяцев, и ожидаем примерно 25-27%-ный рост экспорта продукции", - сказал он.

Николаев добавил, что в прошлом году экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 47%. "Учитывая, что доля переработанной продукции, конечной продукции, составляет примерно 88%, то это для нас очень большой задел", - пояснил глава Чувашии.

Собеседник агентства уточнил, что власти региона поставили задачу, чтобы все, что произведено в Чувашии, перерабатывалось на территории республики. "Это молоко, зерновые, другие составляющие", - отметил Николаев.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта.