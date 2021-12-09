Более 200 человек с нарушением слуха поучаствуют в первом чемпионате DeafSkills в Казани

КАЗАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Первый Национальный чемпионат по профессиональному мастерству DeafSkills для людей с нарушениями слуха открывается в Казани. Участниками соревнований стали более 200 человек от 18 до 35 лет, сообщил президент Всероссийского общества глухих, президент Международной ассоциации DeafSkills, член Комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Станислав Иванов на пресс-конференции в четверг.

"Здесь, в Казани, проводится праздник труда. Приехал 221 участник по 26 компетенциям из 57 городов России. Это очень большая армия специалистов, профессионалов, которые покажут свои возможности, способности к труду перед общественностью", - сказал Иванов.

Выступления участников будут оценивать 130 экспертов. Соревнования пройдут на пяти площадках в Казани: Казанский строительный колледж, Казанский торгово-экономический техникум, Казанский техникум народных художественных промыслов, Казанский техникум информационных технологий и связи.

Целью чемпионата является развитие и демонстрация профессиональных умений молодых людей с нарушениями слуха, содействие в трудоустройстве неслышащих молодых людей, привлечение внимания общественности к профессиональным возможностям глухих и слабослышащих.

Как рассказала вице-президент DeafSkills Лидия Фролова, практики, которые будут применяться на первом национальном чемпионате по профессиональному мастерству DeafSkills для людей с нарушениями слуха в Казани, будут транслироваться ООН по всему миру, так как в 2018 году молодежная организация глухих "Успех", являющаяся российским филиалом ассоциации DeafSkills, выиграла грант Фонда демократии ООН на проведение первого официального Национального чемпионата в России.

DeafSkills

Организаторами чемпионата DeafSkills выступают Межрегиональная общественная организация инвалидов "Молодежная организация глухих "Успех", Фонд демократии Организации Объединенных Наций. Мероприятие пройдет при поддержке Всероссийского общества глухих, правительства Республики Татарстан, компании "Росгосстрах", коммуникационного агентства "Пророк" и Центра развития профессиональных компетенций Республики Татарстан.

В 2017 году в Казани состоялся демонстрационный российский чемпионат DeafSkills, в рамках которого соревновались около 80 участников по десяти популярным профессиям. В 2018 году молодежная организация глухих "Успех" (российский филиал ассоциации DeafSkills) выиграла грант Фонда демократии ООН на проведение первого официального национального чемпионата в России. Он должен был состояться 25 26 апреля 2020 года на территории центра "Крокус Экспо" в Московской области, но из-за пандемии коронавируса чемпионат был перенесен на декабрь 2021 года.