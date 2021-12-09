Власти Самарской области поддержали более 30 тыс. семей после рождения первого ребенка

САМАРА, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Самарской области направили в 2021 году выплаты по 11 тыс. рублей для почти 30,5 тыс. семей, в которых родился первый ребенок, в рамках нацпроекта "Демография", сообщили ТАСС в министерстве образования области. При этом число семей, получивших этот вид поддержки, на треть больше, чем в 2020 году.

"В 2021 году такая мера соцподдержки предоставляется 30 472 семьям нашего региона. Для сравнения - в прошлом году за аналогичный период ее оформили на треть меньше родителей - 21 828 семей", - рассказали в региональном Минобразования.

Выплата предусмотрена региональным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках нацпроекта "Демография", ее размер в начале 2021 года был проиндексирован и составил 11 тыс. рублей. Власти увеличили охват семей этой поддержкой после расширения критерия для ее получения. Теперь выплату могут оформить семьи, где первый ребенок родился после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума в Самарской области - 24 252 рубля. Поддержка предоставляется до достижения ребенком трех лет, ранее ограничение действовало до полутора лет.

Одной из семей, получающих выплату за первенца, стали родители Мария и Тимур Чесноковы из села Хворостянка в Самарской области. У них родилась первая дочь в конце сентября 2020 года. Мария Чеснокова отметила, что с появлением ребенка расходы в семье увеличились, поэтому государственные выплаты "пришлись вовремя". "Поддержка государства очень важна и весома для молодых семей. Этих денег вполне хватает на питание, одежду, игрушки и другие необходимые вещи для ребенка", - рассказала она.

Кроме выплаты за первого ребенка, Мария получает ежемесячное пособие в период декрета до достижения ребенком полутора лет, ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье - 3 тыс. рублей.

Последняя мера поддержки предоставляется семьям, где среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума в расчете на душу населения (10 979 рублей), установленной в регионе. Выплату получает один из родителей или единственный родитель на каждого ребенка до достижения 16 лет. При этом оба родителя должны быть студентами дневного отделения образовательного учреждения высшего, среднего или начального профессионального образования или его филиала. Такой выплатой в регионе воспользовались 490 семей.

Поддержка семей с детьми

В Самарской области для семей с детьми предусмотрена 31 мера соцподдержки. В 2021 году на эти цели направили почти 18,5 млрд рублей, ежегодно ее объем увеличивается. Всего в рамках нацпроекта "Демография" меры поддержки получили более 75,5 тыс. семей Самарской области.