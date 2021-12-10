В Приморье начала работать первая солевая пещера для пациентов с легочными заболеваниями

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Галокамера для пациентов с бронхолегочными заболеваниями открылась в селе Липовцы Приморского края. В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС сообщили, что это единственная солевая пещера, которая работает в крае.

"В селе Липовцы на базе отремонтированного отделения медицинской реабилитации и консультативной диагностики №2 открыли галокамеру или, как ее еще называют, солевую пещеру. Такая терапия позволит достигать положительной динамики у пациентов с бронхолегочными заболеваниями", - сообщили в пресс-службе, отметив, что это единственная галокамера в регионе.

В краевом детском фтизиопульмонологическом центре разъяснили, что галотерапия помогает достигнуть длительной ремиссии при бронхолегочных заболеваниях, сформировать устойчивость слизистых дыхательной системы, а также оказывает лечебный эффект при аллергических заболеваниях и болезнях нервной системы.

На открытии отделения представитель краевого правительства Ирина Медведева отметила, что высококвалифицированная медицинская помощь становится доступнее для населения отдаленных территорий. "Теперь жителям Октябрьского и близлежащих районов не надо ехать за этой помощью в Уссурийск или Владивосток. В Липовцах у специалистов есть возможность подключиться к телемедицине, а пациенты могут получить помощь от местных врачей и по необходимости от их коллег, работающих во Владивостоке", - добавила Медведева.

Внедрение современных технологий в работу медучреждений соответствует задачам нацпроекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.