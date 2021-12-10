На Кубани до конца года планируют открыть семь новых фельдшерско-акушерских пунктов

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Новые фельдшерско-акушерские пункты, которые включают в себя врачебный, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, а также помещения для ожидания приема, планируют открыть в семи малых населенных пунктах Краснодарского края до конца этого года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В текущем году планируют открыть 7 ФАПов, до 2025 года - еще 31. На 2021 год из регионального бюджета 375 млн рублей выделят на строительство 15 офисов врачей общей практики и проектирование 12 ВОПов по всему краю", - говорится в сообщении с уточнением, что всего с 2019 года на Кубани установили 39 фельдшерско-акушерских пунктов.

Также в пресс-службе добавили, что фельдшерско-акушерский пункт открыли в Брюховецком районе. Медучреждение в хуторе Кубань, где проживает порядка 240 человек, возвели в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Уточняется, что ФАПы включают врачебный, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, помещение для ожидания приема. Кроме того, для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудуются пандусы и специальные санитарные комнаты.

Главная цель национального проекта "Здравоохранение" - сокращение смертности и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Для достижения этих целей разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". Основной ресурс для снижения смертности находится в сокращении смертности россиян в трудоспособном возрасте. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".