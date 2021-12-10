В Удмуртии в 2021 году заключили более 2 тыс. социальных контрактов

ТАСС, 10 декабря. Власти Удмуртии в 2021 году предоставили социальные контракты более 2 тыс. семей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В 2021 году на цели социального контракта за счет консолидированного бюджета предусмотрено 247,8 млн рублей, что позволило оказать поддержку более 2 000 семей", - сказано в сообщении.

В правительстве отметили, что в 2020 году республика на социальный контракт, который является инструментом нацпроекта "Демография", с учетом федерального бюджета направила 238,3 млн рублей, что почти в 40 раз больше, чем в 2019 году. Помощь получили более 4,3 тыс. малоимущих семей.

В пресс-службе пояснили, что на средства социального контракта можно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, пройти стажировку, трудоустроиться, заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью или ведением личного подсобного хозяйства, а также реализовать другие мероприятия, способные обеспечить выход из трудной жизненной ситуации.

Выплаты по социальному контракту предоставляются единовременно или ежемесячно в соответствии с направлением социального контракта. Так, размер ежемесячной выплаты при обучении составляет 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения на соответствующий год, при трудоустройстве и на мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации - в размере прожиточного минимума трудоспособного населения на соответствующий год. Единовременная выплата составляет от 30 000 рублей на обучение, 100 000 рублей - на ведение личного подсобного хозяйства и до 250 000 рублей - на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (самозанятости).