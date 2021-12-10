В Кабардино-Балкарии определили победители конкурса "Экспортер года"

НАЛЬЧИК, 10 декабря. /ТАСС/. Итоги проводимого в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" регионального этапа конкурса "Экспортер года" подвели в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщили в пятницу в министерстве экономического развития республики.

"Подведены итоги регионального этапа конкурса "Экспортер года - 2020", победителями регионального этапа стали ООО "АО "Терекалмаз" (промышленность), ООО "ИПА "Отбор" (АПК), ООО "ТД "Нальчик-Сладость" (пищевая промышленность), ООО "Смарт-Тех" (сфера высоких технологий), ООО "Радуга" (в номинации прорыв 2020 года)", - говорится в сообщении.

Итоги были озвучены 10 декабря в Нальчике в ходе форума "Повышение эффективности развития бизнеса в СКФО", который проходил в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" при содействии Минэкономразвития КБР. Состоялся бизнес-диалог по вопросам стратегического партнерства государства и бизнеса, обсуждены созданные государством госпрограммы, институты и условия для оказания максимальной поддержки малого и среднего бизнеса республики.

По данным ведомства, в КБР осуществляют деятельность более 18,5 тыс. малых и средних предпринимателей их вклад в экономику республики составляет более 40% валового регионального продукта. Спектр отраслей широк, традиционно занимаются сельским хозяйством, работают в промышленности и туризме, а в последнее время активно развивается IT-сфера.

Цель нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.