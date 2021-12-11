В Приморье сформируют онлайн-путеводитель по местам зимнего отдыха

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Туристско-информационный центр Приморья начал формировать большой онлайн-путеводитель по местам зимнего отдыха. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"Большой онлайн-путеводитель по местам зимнего отдыха создают в Туристско-информационном центре Приморского края. Специалисты предлагают всем желающим принять участие в этом социально-значимом проекте", - говорится в сообщении.

Всю информацию от зимнем отдыхе в крае размещают на портале "Зима в Приморье", там собраны данные о базах отдыха, горнолыжных курортах, ресторанах и предложениях от туркомпаний. В Туристско-информационном центре пояснили, что в первую очередь заинтересованы в продвижении необычных и новых проектов, связанных с зимним отдыхом.

"Зима - самый сложный сезон для продвижения. В населенных пунктах у моря, например, в Находке, Ольге, Славянке, где летом очень много туристов, зимой наблюдается особенный спад из-за отсутствия снега. Но у нас есть другие районы, где снега много и организованы места для зимних развлечений, однако о них недостаточно информации. Несмотря на все эти факторы туристы к нам едут и зимой", - сказал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. На реализацию нового нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд - из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры.