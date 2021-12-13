В Приморье за год провели высокоскоростной интернет в девять отдаленных сел

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Мобильная связь и скоростной интернет в 2021 году появились в девяти отдаленных селах Приморья. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"ПАО "Ростелеком" провело работы по строительству базовых мобильных станций в отдаленных и малонаселенных пунктах края по программе устранения цифрового неравенства. Мобильная связь и высокоскоростной мобильный интернет появился в селах Евсеевка и Калиновка Спасского района, Михайловка и Новониколаевка Ольгинского района, Лазаревка Яковлевского района, Новотроицкое Дальнереченского района, Отрадное Михайловского района, Ильмаковка Анучинского округа и Чистоводное Лазовского округа", - говорится в сообщении.

Заместитель министра цифрового развития и связи Приморья Александр Бондарь разъяснил, что во время тестовой проверки скорость мобильного интернета составила около 100 Мбит/с, что полностью обеспечит потребность жителей населенных пунктов. "Необходимо учитывать, что скорость доступа в интернет также зависит от модели используемого телефона или модема. Полностью завершить работы по строительству инфраструктуры связи в населенных пунктах оператор планирует до конца этого года", - отметил Бондарь.

За три года в Приморье построили почти 220 узлов связи.

Одной из основных задач регионального проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика" является обеспечение качественным интернетом всех жителей Приморья. Нацпроект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодняшний день в Приморье насчитывается 659 населенных пунктов. В 2017 году сотовая связь была недоступна в 72 селах, а в 2019 году это количество сократилось практически вдвое - до 37.