ГИБДД по нацпроекту обновит патрульные машины в 17 муниципалитетах Томской области

ТОМСК, 15 декабря. /ТАСС/. Томская область получила 83 новых автомобиля для замены устаревших патрульных машин ГИБДД в 17 из 20 муниципалитетах по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Это втрое больше, чем за два предыдущих года реализации программы, сообщила пресс-служба обладминистрации.

"По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" Томская область получила на обновление автопарка регионального управления ГИБДД 83 патрульных автомобиля. Современные служебные автомобили оснащены громкоговорящими установками, радиостанциями и видеорегистраторами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас патрули ГИБДД укомплектованы на 100%, новые автомобили пойдут на замену технике, у которой закончился срок эксплуатации. До 2024 года Госавтоинспекция региона будет полностью укомплектована новым транспортом.

"Обновление автопарка областной госавтоинспекции проходит в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги". Обеспечение безопасности участников дорожного движения является одной из главных задач нацпроекта, и оснащение подразделений ГИБДД современным транспортом поможет сотрудникам эффективнее выполнять поставленные перед ними задачи", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Игоря Шатурного.

В 2019 году сотрудники ГИБДД Томской области получили ключи от первых 23 патрульных автомобилей, поступивших в регион по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги". До этого автомобили заменялись при выходе из эксплуатации, но таких массовых поставок не было. В 2020 году в регион поступило семь машин Scoda Octavia и "УАЗ Патриот".