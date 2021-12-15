Чернышенко сообщил, что нацпроект по туризму выполнили на 88%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" выполнен на 88%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте РФ.

"Уровень достижения нацпроекта сейчас в районе 88%", - сказал Чернышенко, уточнив, что для такого молодого проекта это хороший показатель.

Как сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера, по ряду показателей нацпроекта в 2021 году обеспечено перевыполнение плана. В частности, количество отобранных для льготного кредитования гостиничных номеров составило более 13,9 тыс. при плане в 6,15 тыс., количество грантов на развитие туризма - 452 при плане в 385, количество въездных туристских поездок иностранных граждан - 3,91 млн при плане в 3,76 млн, средняя численность работников туриндустрии - 2,3 млн человек при плане в 2,2 млн человек.

Для улучшения качества туристической инфраструктуры корпорация "Туризм.РФ" в 2021 году подписала соглашения о реализации 53 туристических инфраструктурных объектов в 27 регионах страны. Эта мера позволит создать около 30 тыс. новых гостиничных номеров, обеспечит прирост 17,5 тыс. новых рабочих мест и привлечет в регионы 9,6 млн туристов. Достижение значимых результатов нацпроекта, в том числе по улучшению качества туристической инфраструктуры, находится на особом контроле, отметили в аппарате Чернышенко.

Ранее на заседании совета президент России Владимир Путин потребовал энергичнее использовать возможности для развития внутреннего туризма в РФ, которые дала пандемия, а также попросил дать пояснения по финансированию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".