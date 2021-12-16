Во Владивостоке появятся шесть модульных автоматизированных парковок

ВЛАДИВОСТОК, 16 декабря. /ТАСС/. Монтаж двух первых многоуровневых автоматизированных парковок во Владивостоке завершат в 2022 году. Городские власти определят места для размещения еще четырех таких парковок. Об этом сообщил в четверг глава города Константин Шестаков во время отчета перед депутатами гордумы.

"Приобретены шесть модульных механизированных парковочных систем. В будущем году мы завершим монтаж двух из них и определим места для размещения остальных. С участием средств дорожного фонда Приморского края разработана и принята программа комплексного развития транспортной инфраструктуры", - приводят слова Шестакова в стенограмме, размещенной на сайте городской администрации.

Градоначальник, отчитываясь о результатах деятельности за 2020 год, также сообщил, что по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировали семь дорожных объектов.

Сдача первой модульной автоматизированной парковки во Владивостоке планировалась на сентябрь этого года, ее строительство началось в январе. Это первая парковка подобного типа на Дальнем Востоке, объект на 96 машиномест строят за счет единой субсидии на развитие центров экономического роста региона. Парковка появится в оживленной части города - около железнодорожного вокзала.

Присутствие хозяина машины, а также персонала парковки внутри объекта исключено, со всем справляется автоматика, управлять которой нужно будет с мониторов. Процесс парковки занимает в среднем от полутора до трех минут, как и выдача автомобиля. Схема подразумевает, что водитель, заехав в парковочный бокс, покинет салон машины, после чего робот заберет автомобиль и поднимет его в свободную ячейку.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".