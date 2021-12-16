Открытие обновленного по нацпроекту театра кукол в Новокузнецке перенесли на 2022 год

КЕМЕРОВО, 16 декабря. /ТАСС/. Открытие обновленного театра кукол в Новокузнецке, который должен разместиться в отреставрированном по нацпроекту "Культура" историческом здании бывшего кинотеатра "Коммунар", перенесено на 2022 год, сообщил в четверг губернатор Сергей Цивилев в своем официальном Telegram-канале. Ранее власти заявляли о готовности сдать объект к концу 2021 года и провести в нем детские новогодние утренники.

"Строители усилили фундаменты под зданием и колоннами, сделали водопроводную камеру, монтаж кровли и перекрытий, гребенки сцены. Проведена электрика, система водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления. Отделка выполнена на 70%. Идет монтаж внутренних инженерных театральных систем: сетей связи, звукового оборудования, освещения. В связи с задержкой поставок оборудования, в том числе и зарубежного, открытие состоится позже планируемых сроков, в начале марта 2022 года", - написал Цивилев.

Кинотеатр "Коммунар" был построен в 1933 году и стал первым звуковым кинотеатром в городе, его здание сегодня является объектом культурного наследия регионального значения. В 2003 году бывший кинозал был передан в частную собственность и по своему культурному назначению больше не использовался. Позже было принято решение отреставрировать здание и разместить в нем новокузнецкий театр кукол "Сказ", который сейчас работает на первом этаже многоквартирного дома на приспособленных площадях.

Работы ведутся в рамках нацпроекта "Культура", их стоимость составляет 410,5 млн рублей, из которых 356 млн рублей выделены из федерального бюджета, 54 млн рублей софинансировал регион.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.