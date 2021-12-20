{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Калужская область в этом году на 17,4% перевыполнила план ремонта дорог по нацпроекту

В регионе привели в порядок почти 155 км трасс, работы были выполнены в 11 районах и двух городах области

КАЛУГА, 20 декабря. /ТАСС/. Около 155 км трасс отремонтировали в Калужской области в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", что 17,4% выше установленного плана. Доля дорог, соответствующих нормативам качества, достигла 51,3%, сообщил в понедельник на заседании облправительства министр дорожного хозяйства региона Михаил Голубев.

"На сегодня в рамках регионального проекта после ремонта введены в эксплуатацию автомобильные дороги протяженностью 155 км, из которых: 115 км - дороги регионального значения, 40 км - местного значения", - передает пресс-служба слова Голубева.
Изначально по проекту "Региональная и местная дорожная сеть" в 2021 году планировалось отремонтировать 132 км, этот показатель превышен на 17,4%. "По итогам дорожных работ 2021 года было запланировано увеличить долю региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 51,3 %, а также увеличить долю дорог Калужской агломерации, соответствующих нормативам до 70%. За счет перевыполнения плана по ремонту дорог плановые значения данных показателей достигнуты, результаты диагностики формируются", - отметили в пресс-службе.

По словам губернатора Владислава Шапши, ремонтные работы проводились на дорогах в 11 районах и двух городах региона. "В дорожной отрасли увеличивается количество отремонтированных дорог регионального значения, местного значения. Это позволяет улучшить связанность территорий, способствует развитию экономики. Наряду с ремонтом дорог ведется строительство и реконструкция мостов", - отметил он.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в России до 2030 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.

Теги
РоссияКалужская областьШапша, Владислав Валерьевич
В томском онкодиспансере появился уникальный аппарат для точечной терапии рака
Оборудование за 270 млн рублей не имеет аналогов в регионе
Читать полностью