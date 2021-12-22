В Омской области построят первую за Уралом "социальную деревню" для пожилых и инвалидов

ОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области построят к 2023 году первую за Уралом "социальную деревню", где пациенты интерната для пожилых людей и инвалидов будут проживать в условиях, максимально приближенных к домашним, рассказал журналистам в среду министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов. Подобные проекты в России реализуются только в Саратовской и Псковской областях.

"В 2022 году мы приступаем к разработке проекта "Социальная деревня", в 2023 году объект будет сдан в эксплуатацию. <…> Основная цель проекта - чтобы люди проживали в условиях, приближенных к домашним и получали социальные услуги", - сказал Куприянов.

Министр уточнил ТАСС, что Омская область - первая за Уралом, где будет построена "социальная деревня" по нацпректу "Демография". "Это уникальное начинание, которое способствует социализации людей. Будет построено 5 домов, в которых будут проживать 80 человек. У каждого дома - небольшой участок земли для садоводства и огородничества", - рассказал он.

В пресс-службе омского Минтруда ТАСС уточнили, что коттеджный поселок построят рядом с Омским домом-интернатом, и жители "социальной деревни" смогут пользоваться в полной мере его услугами. Площадь каждого двухэтажного дома составит около 600 кв. метров, в нем будет 4 секции. В каждой секции с двумя спальными комнатами, общей гостиной, кухней-столовой и санузлом будут проживать четыре человека. На реализацию проекта направят из федерального и областного бюджетов 243 млн рублей.

По данным министерства, в Омской области, где число лиц пожилого возраста ежегодно увеличивается более чем на тысячу человек, действует 14 государственных и 13 частных пансионатов. В них в общей сложности проживает более 5 тыс. человек, еще порядка 25 тыс. реабилитируются в отделениях дневных стационаров. В министерстве подчеркнули, что услуга реабилитации в стационарах остается востребованной в регионе - в 2021 году открылся новый корпус Омского дома-интерната на 100 мест, в следующем году власти приступят к строительству еще одного корпуса в селе Такмык.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография" направлен на обеспечение роста численности населения России, сохранение его здоровья, увеличения доли граждан, занимающихся физкультурой и спортом, а также на повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Помимо проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей", в него входят федеральные проекты "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья" и "Спорт - норма жизни".