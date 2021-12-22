Детский технопарк на 400 мест открыли в городском поселении Лянтор Сургутского района

СУРГУТ, 22 декабря. /ТАСС/. Новый детский технопарк открыли на базе районного центра детского творчества в городском поселении Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Он стал третьим детским технопарком в районе, сообщил журналистам в среду глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Детский технопарк в Лянторе - третий стационарный детский технопарк в нашем районе. Он создан в рамках муниципального проекта "Детский технопарк в Сургутском районе" в ходе реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Технопарк рассчитан на 400 новых мест дополнительного образования", - пояснил Трубецкой.

Он уточнил, что одна из задач детского технопарка - помощь в профориентации и профессиональных пробах. Обучение и проектная работа в детских технопарках построена по направлениям, самые популярные из которых - это IT и инженерные специальности. В технопарке дети осваивают hard и soft skills, ведут проектную работу и выступают в конкурсах и научно-технических олимпиадах.

Трубецкой добавил, что в этом технопарке школьники смогут записаться на программы: "Электрорадиоинженерия", "Аэрополеты", "Мультитворчество", "Лаборатория авто".

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (126 тыс. человек) и объему промышленного производства. Он включает в себя четыре городских поселения и девять сельских поселений.