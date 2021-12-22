Единую транспортную систему создадут в Чите в 2022 году

ТАСС, 22 декабря. Власти Забайкальского края создадут в 2022 году единую систему общественного транспорта в Чите, которая позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Об этом сообщил в среду министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Ватагин.

"Мы планируем на следующий год выполнить реформирование, то есть создание единой транспортной системы общественного транспорта города Читы. Соответственно, на следующий год мы запускаем научно-исследовательскую работу по изучению маршрутной части и пассажиропотока для того, чтобы оптимизировать ту маршрутную сеть, которая у нас находится в городе Чите", - сказал он в ходе public talk "Какими путями движется общественный транспорт в регионах: итоги 2021 и планы 2022" на площадке "Городские лаборатории ВЭБ.РФ".

Кроме того, в следующем году завершат строительство троллейбусной линии Читы с расширением центральных улиц города, которая будет проходить до микрорайона Каштак, сообщил министр. "То есть, практически через весь город у нас планируется строительство троллейбусной линии. У нас на сегодня завершается разработка проектно-сметной документации, которую мы также планируем реализовать в рамках проекта "Чистый воздух", - добавил Ватагин.

Строительство двух троллейбусных линий к пригородным микрорайонам Каштак и КСК входит в комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в Чите, которую Минприроды РФ и Генпрокуратура России в 2017 и 2018 годах включали в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. На прокладку линий из федерального бюджета планируется получить около 3 млрд рублей, их выделят в рамках национального проекта "Экология".

Указом президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" Чита вошла в число 12 городов, где должны быть снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ранее региональное Минприроды сообщало, что строительство линии к микрорайону Каштак оценивается примерно в 130 млн рублей, а прокладка троллейбусной линии к микрорайону КСК - крупнейшему спальному району в окрестностях Читы - более чем в 2,8 млрд рублей.

Федеральный проект "Чистый воздух" (нацпроект "Экология") направлен на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах РФ, в том числе на уменьшение как минимум на 20% совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах.