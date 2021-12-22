Сеть из 110 центров образования "Точка роста" создадут в Тульской области к 2025 году

ТУЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Тульской области планируют к 2025 году сформировать сеть из 110 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Это позволит обеспечить равный доступ к получению дополнительных знаний как в городских, так и в сельских школах, сообщила в среду на брифинге министр образования региона Алевтина Шевелева.

"За предыдущие два года мы создали 65 "Точек роста", в 2021 году мы продолжили развивать эти центры. Акцент в 2021 году был сделан на предметы естественно-научного цикла. В планах до 2024 года сформировать сеть из 110 новых "Точек роста", - сказала она.

По ее словам, развитие сети "Точек роста" в рамках реализации нацпроекта "Образование" позволит наладить сетевое взаимодействие между этими центрами. Это обеспечит равный доступ к получению качественного образования и дополнительных знаний, использованию современного оборудования как в городских, так и в сельских школах. В "Точках роста" дети изучают физику, биологию, экологию, занимаются изучением робототехники и IT-сферы, отметила Шевелева.

Министр добавила, что с 2021 года изменилась концепция технопарков "Кванториум", теперь их создают на базе общеобразовательных школ. Первый такой "Кванториум" появится в городе Алексин на базе гимназии №18, второй планируют открыть в 2024 году в Туле. Также в регионе развиваются образовательные проекты в IT-сфере. Открыто два IT-куба, где дети изучают основы программирования на наиболее востребованных и популярных языках, разрабатывают приложения для смартфонов. К 2024 в регионе создадут еще три таких учреждения.

Центры "Точка роста" создаются в школах для обновления материально-технической базы, повышения профессионального уровня педагогов, предоставления детям дополнительных возможностей по самореализации, профориентации и развитию современных технологических и гуманитарных учебных навыков. Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии.

Нацпроект "Образование" призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.