Хабаровский край в ближайшие два года получит 1,73 млрд рублей на строительство школ

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края получат 1,73 млрд рублей на строительство двух школ в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.

Федеральный центр по завершению отбора проектов для строительства новых школ в регионах дополнительно направит в субъекты более 24,4 млрд рублей. Распоряжение о распределении средств на ближайшие два года подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"В 2022-2023 годах Хабаровский край получит субсидию из федерального бюджета в сумме 1,73 млрд рублей. Средства будут направлены на финансирование строительства двух больших школ в Хабаровске - в микрорайоне "Строитель" и в границах улиц Демьяна Бедного - Свердлова. Каждая из них рассчитана на 1,1 тыс. мест. Сдача объектов в эксплуатацию запланирована на 2023 год", - говорится в сообщении.

Расчетная стоимость строительства каждой из двух школ с учетом проектно-изыскательных работ составляет около 1,8 млрд рублей. Вместе с федеральным финансированием будут привлекаться средства из внебюджетных источников за счет механизма государственно-частного партнерства.

Сейчас ведутся переговоры между правительством края, потенциальным концессионером и финансирующей организацией, уточняются обязательства сторон. Как только будут урегулированы все необходимые вопросы и подписано соглашение, начнется работа на строительных площадках.

В Хабаровском крае планомерно создаются новые места в общеобразовательных организациях. Работа идет в том числе по нацпроекту "Образование". В этом году введена в эксплуатацию пристройка к зданию школы в селе Бриакан в районе имени Полины Осипенко. Готовятся к вводу две школы - в селе Найхин Нанайского района на 300 мест и в селе Мичуринское Хабаровского района на 250 мест. В 2022 году завершится строительство пристройки на 250 мест к существующему зданию школы № 1 в городе Вяземском, начнется строительство школы на 150 мест в селе Сусанино Ульчского района.