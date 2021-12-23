Водопровод для 60 тыс. жителей пригородов Красноярска начнут строить в 2022 году

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Трубопровод для подключения к центральному водоснабжению домов порядка 60 тыс. жителей пригородов Красноярска начнут строить в 2022 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края Евгений Гаврилов.

Сейчас из-за природных условий в пригородном Емельяновском районе не все жители расположенных возле Красноярска поселков обеспечены водой питьевого качества, в ряде населенных пунктов люди вынуждены пользоваться привозной водой.

"В 2022 году в рамках национального проекта запланировано начало строительство водопровода Емельяновского района. <...> Трубопровод длиной 27 км проектируется вблизи поселков Солонцы, Дрокино, Логовой, Творогово, Емельяново, а также садоводческих товариществ в пригороде Красноярска. Всего к центральному водоснабжению подключатся порядка 60 тыс. жителей", - сказал собеседник агентства.

Строительство будет вестись в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". Предварительная стоимость проекта оценивается в 1,1 млрд рублей, уточнили ТАСС в министерстве.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.