Кондратьев: развитию территории Краснодарского края способствует реализация нацпроектов

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Успешное комплексное развитие территорий в Краснодарском крае происходит в том числе за счет реализации национальных проектов, сообщил в четверг журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о хороших темпах развития южных регионов страны, в том числе Краснодара.

Глава государства на ежегодной пресс-конференции заявил, что города России развиваются энергично, малым городам необходимо уделить большее внимание, в частности, развитию транспортной инфраструктуры и связанности территорий. Путин отметил хорошие темпы развития южных регионов России, в первую очередь Краснодара и городов Крыма.

"Благодаря федеральным проектам мы ремонтируем и строим дороги, совершенствуем инфраструктуру, улучшаем комфорт жизни населения. Стараемся активно участвовать во всех нацпроектах, уже видим комплексные изменения. Также хотелось бы поблагодарить за новые проекты по развитию инфраструктуры городов и особенно черноморского побережья", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Кондратьева.

Уточняется, что в конце 2021 года Краснодарскому краю одобрили выделение более 65 млрд рублей инфраструктурных кредитов, на эти средства на Кубани планируют построить и модернизировать очистные сооружения в курортных городах, решить проблемные вопросы, характерные для края, с которыми регион ранее не мог справиться самостоятельно.

В 2021 году финансирование реализации национальных проектов, по данным администрации Краснодарского края, составило почти 51 млрд рублей, порядка 80% финансирования направляется на социальную сферу, наибольший вес имеют нацпроекты "Здравоохранение", "Демография" и "Безопасные качественные дороги". В 2022 году в регионе больший объем средств планируется направить на создание мест в школах и детских садах, а также на реализацию нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".