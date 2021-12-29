В Туве по нацпроекту восстановили 1 тыс. га оросительных систем

ТАСС, 29 декабря. Восстановление 1 тыс. га оросительных систем завершено в трех районах Тувы в рамках национального проекта "Экспорт продукции АПК", сообщила в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Тува расположена в зоне рискованного земледелия. Неустойчивый температурный фон, недостаток влаги значительно осложняют производство сельскохозяйственной продукции. Проблемы, связанные с влагообеспечением угодий, помогают решать мелиоративные системы. В регионе большинство подобных систем потеряли свой юридический статус еще в девяностые годы прошлого века и пришли в негодность. С 2020 года инициирована работа по восстановлению документов мелиоративных систем и закреплению их за определенными юридическими лицами.

"Завершены работы по реконструкции мелиоративных систем орошения в Каа-Хемском, Пий-Хемском и Тандинском районах Тувы, которые проводились на средства национального проекта "Экспорт продукции АПК". Общая площадь восстановленных оросительных систем составила 1 000 га. Мелиоративные системы позволяют получать гарантированные высокие урожаи сельскохозяйственных культур, что особенно важно в засушливые годы", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в 2022 году продолжится реконструкция Шанганской системы мелиорации в Тандинском районе. "Работы в Шанганской системе были приостановлены из-за наступления заморозков. Подрядчик КФХ "Чульдум" возобновит деятельность с наступлением потепления. По завершении ремонта к сезону полива мы должны ввести еще 976 га мелиоративных сельскохозяйственных земель", - цитирует пресс-служба заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Владимира Алдачи.

Благодаря реконструкции в 2022 году в Туве планируют вовлечь в оборот еще 28 тыс. га новых сельхозугодий.

В министерстве ТАСС уточнили, что всего в Туве 49 мелиоративных систем. В том числе восемь государственных с проектной мощностью 16,06 тыс. га (две из них находятся на консервации) и 41 республиканская система с проектной мощностью 17,05 тыс. га, из них не эксплуатируются 34 системы почти на 13 тыс. га. В 2020 году рамках ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" сельскохозяйственными товаропроизводителями проведены работы по реконструкции шести мелиоративных систем".