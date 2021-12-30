Свыше 100 тыс. отечественных ноутбуков поставили в школы России в 2021 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Более 100 тыс. ноутбуков отечественного производства поставлено в российские школы в рамках нацпроекта "Образование" в 2021 году, сообщила в четверг пресс-служба Минпросвещения.

"В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" завершена поставка компьютерной техники в образовательные учреждения страны. Во все федеральные округа России по более чем 850 контрактам было поставлено более 100 тыс. отечественных ноутбуков, представленных брендами Аквариус, ДЕПО, ICL, Гравитон, входящих в консорциум "Вычислительная техника", - говорится в сообщении.

В Минпросвещения отметили, что доля отечественного оборудования при закупках в рамках нацпроекта "Образование" растет - в 2021 году 52,6% средств федерального бюджета, выделенных на нацпроект, были направлены по заключенным регионами контрактам на закупку отечественного оборудования.

Как отметила замглавы Минпросвещения Татьяна Васильева, слова которой приводятся в сообщении, важно создать равные образовательные возможности для школьников, а поставки отечественного оборудования решают эту задачу.