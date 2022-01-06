В Перми в 2021 году удалось снизить число ДТП почти на треть

ПЕРМЬ, 6 января. /ТАСС/. Показатель аварийности на дорогах Перми снизился на 26,3% по итогам 2021 года. Этого удалось достигнуть в том числе благодаря ремонту около 30 км дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" , сообщает в четверг пресс-служба городской администрации.

"Основным фактором повышения безопасности дорожного движения стал масштабный ремонт дорог, которые городские власти проводили в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря этому в 2021 году ликвидировано шесть очагов аварийности. Показатель аварийности на дорогах снизился на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в 2021 году на территории краевого центра зарегистрировано 654 дорожно-транспортных происшествий, а в 2020 году - 887", - говорится в сообщении на сайте мэрии.

В прошлом году было отремонтировано 18 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 29,8 км, установлено и модернизировано 15 светофоров, завершены крупные дорожные стройки - реконструкция улицы Героев Хасана, где открыто полноценное шестиполосное движение, реконструкция улицы Карпинского, капитальный ремонт улицы Краснополянской и другие объекты.

Был изменен подход к технологии зимней уборки - центральную часть города стали обрабатывать более эффективным многокомпонентным материалом "Бионорд", который работает при более низких температурах и позволяет лучше очищать дороги. По данным ГИБДД, в зимние месяцы 2021 года зафиксировано 119 ДТП, из которых в 10 были установлены недостатки зимнего содержания дорог.