В Забайкалье в 2022 году откроются шесть центров цифрового образования "IT-куб"

ТАСС, 6 января. Центры цифрового образования "IT-куб" откроются в 2022 году в шести районах Забайкальского края благодаря нацпроекту "Образование". Об этом сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"Центры откроют в Краснокаменском, Красночикойском, Могойтуйском, Нерчинском, Сретенском и Хилокском районах Забайкалья. Обучение в IT-кубах будет проводиться по шести направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, основы алгоритмов и логики, программирование роботов", - говорится в сообщении.

В регионе в данный момент работают два центра - в Чите и поселке Агинское.

"IT-куб" - федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области IT-технологий начиная с шести лет. Занятия для школьников будут проходить в инновационном формате с полным погружением в азы интернет-технологий, программирования, робототехники, дополненной, виртуальной и смешанной реальности.