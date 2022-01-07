Опрос: информированность россиян о нацпроекте "Экология" выросла на 4 процентных пункта

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Знания россиян о национальном проекте "Экология" выросли на 4 процентных пункта (п. п.) за 2021 год. Самые популярные направления - федеральные проекты о Байкале, Волге и сохранении лесов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные пресс-службой АНО "Национальные приоритеты".

Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

Экологические проблемы великого озера Как не допустить катастрофы в одной из редчайших экосистем планеты

"Информированность граждан о нацпроекте "Экология" растет. За этот год число тех, кто знает о его реализации, выросло с 73 до 77%. И особенно приятно, что многие опрошенные готовы лично принять участие в мероприятиях проекта: уборке мусора, высаживании деревьев, сборе макулатуры", - приводятся в сообщении слова руководителя коммуникационного сопровождения национального проекта "Экология" Маргариты Петелиной.

Отмечается, что федеральные проекты "Сохранение Байкала", "Оздоровление Волги", "Сохранение и восстановление лесов" являются самыми узнаваемые в национальном проекте.

"30% участников опроса отметили, что в течение последнего года органы власти стали уделять больше внимания экологии, 27% отметили успехи в разделении и переработке мусора", - говорится в сообщении.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.