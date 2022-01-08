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В Забайкалье в 2022 году вдвое увеличили финансирование капремонта детских школ искусств

Работы проведут в школах сел Нерчинский Завод, Кункур, Акша, городов Могоча и Петровск-Забайкальский, поселка Первомайский, а также в учреждениях в Хилке и Чите

ТАСС, 8 января. Более 100 млн рублей из местного и федерального бюджетов будет направлено в 2022 году на проведение капитального ремонта в детских школах искусств Забайкальского края. Это вдвое больше, чем планировалось ранее, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Забайкалья.

"На капитальный ремонт детских школ искусств в Забайкалье в 2022 году будет направлено более 100 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, что на 50 млн больше, чем планировалось ранее. За счет этих средств обновятся восемь учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства", - рассказали в пресс-службе.

В 2022 году пройдет капитальный ремонт детских школ искусств сел Нерчинский Завод, Кункур, Акша, городов Могоча и Петровск-Забайкальский, поселка Первомайский, а также детской музыкальной школы в Хилке и центральной художественной школы Читы.

Капитальный ремонт детских школ искусств является одним из мероприятий национального проекта "Культура". В Забайкальском крае работа в этом направлении ведется с 2020 года. За это время 22 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства стали участниками программы.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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