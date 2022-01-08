В двух районах Камчатки подключат систему контроля за вывозом мусора

ТАСС, 8 января. Система автоматизированного контроля за соблюдением своевременности вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок, а также за состоянием и чистотой на объектах накопления мусора летом будет подключена в Вилючинском и Елизовском районах Камчатки. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Сейчас такая система автоматизированного контроля работает только на территории Петропавловск-Камчатского городского округа и поселка Ключи. В системе выстроено около 25 маршрутов. На постоянной основе проводится обучение водителей специализированной техники.

"Систему контроля за вывозом мусора планируют запустить в Вилючинске и Елизовском районе на Камчатке. В июне после проведения процедуры инвентаризации контейнерных площадок на территории Елизовского муниципального района, а также Вилючинского городского округа система начнет функционировать и на территории данных муниципальных образований", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Работа осуществляется по национальному проекту "Экология", который изначально рассчитывался на период 2019-2024 годов. В связи с пандемией несколько задач всех нацпроектов продлили до 2030 года. Работа над нацпроектом "Экология" в России ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Предполагается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.