В Удмуртии в 2021 году более 100 школ обновили технику по нацпроекту

ТАСС, 10 января. Более 100 образовательных организаций Удмуртии в 2021 году получили новые ноутбуки, многофункциональные устройства и компьютеры по региональному проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минобрнауки республики.

"В этом году 110 образовательных организаций в Удмуртии обновили материально-техническую базу в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Школы республики получили 3,2 тыс. ноутбуков, 110 многофункциональных устройств, также в "Точки роста" поступило 117 единиц компьютерной техники", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что на обновление техники направили более 212 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Планируется, что в 2022 году материально-техническую базу обновят еще 62 школы, в 2023 году - 100, в 2024 году - 68.

Национальный проект "Образование" направлен на обеспечение конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число ведущих стран по качеству общего образования.