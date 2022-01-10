Опрос: мероприятия нацпроекта "Культура" за год стали заметнее для россиян

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Информированность россиян о мероприятиях национального проекта "Культура" за прошедший год выросла на семь процентных пунктов, составив 74%. Об этом свидетельствует опрос, результаты которого представлены пресс-службой АНО "Национальные приоритеты".

Участие в опросе, проводившемся на площадке VK с 4 по 14 декабря, приняли 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

"Информированность граждан о нацпроекте "Культура" растет. Если декабре прошлого года о нем знали 67% опрошенных, то сейчас это число достигло 74%. Это заметный рост, и мы рады такому результату", - привели в пресс-службе слова менеджера коммуникационного сопровождения национального проекта "Культура" Ольги Чудаковой.

Как показало исследование, самыми заметными мерами нацпроекта стали внедрение цифровых технологий в деятельность культурных учреждений, ремонт детских школ искусств, развитие движения "Волонтеры культуры". "22% участников опроса отметили, что в течение последнего года органы власти стали уделять больше внимания развитию культуры. В тех или иных мероприятиях нацпроекта приняли участие 55% опрошенных", - рассказали в АНО "Национальные приоритеты".

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 136,4 млрд рублей (из федерального - 123,1 млрд рублей).