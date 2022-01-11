Орловские власти направят более 1,3 млрд рублей на реконструкцию Красного моста

ТАС, 11 января. Власти Орловской области выделили более 1,3 млрд рублей на реконструкцию по нацпроекту Красного моста в Орле, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Подрядчик приступил к реконструкции Красного моста в Орле по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в феврале 2021 года, затем работы приостановили. В сентябре 2021 года следователи возбудили уголовное дело о хищении более 179 млн рублей, выделенных на проведение работ.

"Более 1,3 млрд рублей будет выделено на реконструкцию Красного моста в Орле в 2023 году. Губернатор Андрей Клычков подписал соответствующее распоряжение", - говорится в сообщении.

Красный (бывший Мариинский) мост через Оку был построен в Орле в 1877-1879 годах по проекту архитектора Александра Лебединского.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения.