Более 106 км дорог отремонтируют в Тюменской области в 2022 году в рамках нацпроекта

ТЮМЕНЬ, 12 января. /ТАСС/. Свыше 106 км дорог отремонтируют в Тюменской области в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом журналистам сообщили в среду в информационном центре правительства Тюменской области.

"Свыше 106 км дорог отремонтируют и реконструируют в Тюменской области в 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении.

Дополнительно к объектам, включенным в национальный проект, в регионе планируется отремонтировать еще около 350 км дорог. Отобраны подрядчики для ремонта 126 участков региональных и местных автодорог.

Как сообщил руководитель Главного управления строительства региона Павел Перевалов, в число крупных объектов 2022 года войдет строительство ул. Центральной общей протяженностью 2,6 км в селе Луговом, в селах Тюменского района уложат новый асфальт на десятках улиц. Кроме того, большие объемы работ проведут в селах Перевалово и Успенка, а в Тюмени отремонтируют участки ул. Мелиораторов и ул. В. Полякова.

"В перечень объектов, подлежащих ремонту и реконструкции, в первую очередь попадают участки автодорог с высокой интенсивностью движения, высокой аварийностью, дороги, которые ведут к значимым социальным объектам", - сказал Перевалов.