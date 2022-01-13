Кувшинников: открытие детсада в Вологде ликвидировало очередь в дошкольные учреждения

ВОЛОГДА, 13 января. /ТАСС/. Крупнейший в Вологде новый детский сад на 420 мест открыли в четверг, очередь в детские дошкольные учреждения в регионе ликвидирована. Детсад возведен в рамках проекта по содействию занятости женщин нацпроекта "Демография", сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.

"С вводом этого крупного детского сада мы сняли очередь не только в Вологде, но и по всей Вологодской области. Актуальный спрос на места снят. Теперь все дети вне зависимости от возраста смогут пойти в детский сад, чтобы дать возможность матерям выйти на работу раньше. Такого результата наш регион добился одним из первых в стране при поддержке президента и министерства просвещения. Набран колоссальный темп гражданского строительства, какого на Вологодчине не было никогда. За последние семь лет мы построили на территории региона 25 детских садов", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

Стоимость объекта составила 440 млн рублей, учреждение уже получило лицензию на образовательную деятельность. По площади и вместимости здание стало самым большим в столице региона. В двух блоках переменной этажности на 8 тыс. кв. м разместились 18 групп, музыкальные и физкультурный залы, бассейн, коворкинг и помещения для дополнительного образования. Пищеблок оценен как технически самый оснащенный среди городских дошкольных учреждений. В распоряжении поваров имеется высокопроизводительное оборудование, которое позволит приготовить горячее для всех воспитанников за один прием.

По мнению мэра Вологды Сергея Воропанова, новый детский сад даст импульс для развития всего микрорайона. "Мы уже построили дороги к детскому саду и впервые открыли движение по улице Гончарной. С появлением такого объекта территория вызовет интерес у строителей - спрос на жилье здесь будет выше, и сейчас мы прорабатываем варианты развития микрорайона", - сказал мэр.

Детский сад примет малышей 14 января, откроется шесть групп для детей до трех лет и 12 групп для ребят постарше.