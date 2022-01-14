Саратовские власти обновят и построят 14 объектов водоснабжения по нацпроекту

ТАСС, 14 января. Власти Саратовской области построят и реконструируют 14 объектов водоснабжения по федеральному проекту "Чистая вода", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда", в 2022 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

"В рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" в 2022 году будут построены и реконструированы 14 объектов водоснабжения. <…> Всего на решение проблем с водой в районах области за счет федеральной программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" из федерального и областного бюджетов направлено 402,5 млн рублей", - отметил Бусаргин.

Восемь из указанных объектов находятся в Энгельсском районе. По плану строительства, станции по очистке воды построят в селах Терновского, Безымянского и Красноярского муниципалитетов. Две станции обезжелезивания возведут в Петровском районе, также питьевой водой планируется обеспечить два села в Балаковском районе.

Что касается реконструкции, то в этом году планируется охватить три объекта - это системы водоснабжения в поселке Северный, Чернава и Новоантоновка. Работы на последнем объекте будут проведены в 2022-2023 годах в два этапа, отметил Бусаргин.

В 2021 году на строительство и реконструкцию 11 объектов водоснабжения было предусмотрено 427,3 млн рублей.

Ключевая задача федерального проекта "Чистая вода" - увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в нацпроект "Экология", с 2021 года он включен в нацпроект "Жилье и городская среда". Нацпроекты, инициированные президентом Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.