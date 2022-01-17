В Петропавловске-Камчатском открылся новый детский сад на 120 мест

ТАСС, 17 января. Детский сад на 120 мест открыли власти Камчатки в столице региона. Об этом сообщается на сайте краевого правительства в понедельник.

"Новый детский сад в микрорайоне Горизонт не только обеспечит дополнительные места в детских садах в этой части Петропавловска-Камчатского, но и решит вопрос расширения существующей дошкольной ступени школы №31", - говорится в сообщении.

Детский сад "Планета детства" в Петропавловске-Камчатском построили по региональному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография". "Благодаря принятым решениям мы сегодня имеем возможность обучать в современных условиях наших дошколят. 120 мест создано только в этом садике, но мы на этом не останавливаемся. Планируется строительство новых садов в Петропавловске, строится сад в Вилючинске. Поэтому ввод сада "Планета детства" - это очередная значимая, но не последняя веха в развитии образования на Камчатке. Хочу пожелать, чтобы этот садик был наполнен детским смехом, атмосферой развития", - цитируют в сообщении слова главы Камчатского края Владимира Солодова.

В здании нового сада предусмотрены музыкальный и спортивный залы, пищеблок, кабинеты дополнительного образования, логопеда, психолога, сенсорная комната, шесть групповых ячеек, каждая из которых рассчитана на 20-25 человек, зимний сад, медицинский блок и другие административно-бытовые помещения. Прилегающая территория детского сада укомплектована игровыми площадками с прорезиненным нетравмоопасным покрытием, малыми архитектурными формами, теневыми навесами, двумя колясочными.

В 2020-2021 годах по нацпроекту на Камчатке построили четыре детских сада - два в Елизове, по одному в Тиличиках Олюторского района и в поселке Ключи Усть-Камчатского района. Продолжается строительство сада на 260 мест в микрорайоне Рыбачьем Вилючинска. Всего за счет нацпроекта создано уже 880 мест в дошкольных организациях.