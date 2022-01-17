В Челябинской области на 500 млн рублей увеличили финансирование поддержки семей с детьми

ЧЕЛЯБИНСК, 17 января. /ТАСС/. Почти 7 млрд рублей направлено на финансовую поддержку семей при рождении детей в Челябинской области по нацпроекту "Демография" в 2022 году. Это на 500 млн рублей больше, чем было годом ранее, сообщила в понедельник пресс-служба регионального министерства социальных отношений.

"В 2022 году в Челябинской области более чем на 500 млн рублей увеличено финансирование проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". Всего на реализацию проекта выделено около 7 млрд рублей, в том числе около 5,9 млрд рублей из федерального бюджета и свыше 1,1 млрд рублей из областного", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2022 году ежемесячную денежную выплату при рождении (усыновлении) первого ребенка получат не менее 33,7 тыс. семей, а 17 916 семьям с тремя и более детьми направят ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей. Также 4 тыс. семей смогут воспользоваться средствами материнского капитала, областное единовременное пособие при рождении ребенка оформят не менее 26 156 семей.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.