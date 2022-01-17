Целевой набор студентов для работы в театрах Приморья объявили в РГИСИ

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Министерство культуры Приморского края и Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) подписали соглашение, по которому вуз обучит 26 человек по целевому набору для театров Приморья. Вступительные испытания для желающих бесплатно получить образование по направлениям "Кукольный театр" и "Музыкальный театр" начнутся в феврале, сообщила журналистам министр культуры и архивного дела региона Елена Бронникова.

"С Натальей Владимировной Пахомовой, ректором РГИСИ, мы проговорили [возможность] <…> обучить ребят из Приморского края, взять своих же 16 человек - набор по направлению "Кукольный театр". Для ребят это будет абсолютно бесплатно, они обучаются, образование - специалитет, по окончании они приезжают и работают в учреждениях культуры, в театрах Приморского края. <…> Мы рассматриваем еще набор, платный для бюджета Приморского края, <…> 10 человек - мы также набираем бесплатно ребят из Приморского края [на направление] "Музыкальный театр". <…> В феврале у нас будут проходить гастроли учебного театра РГИСИ, ребят [с] четвертого курса <…> в рамках этой гастрольной деятельности, будет образовательная программа - мастер-классы и первый тур отборочный для наших ребят, который будет проводить [заведующий кафедрой, вокала и музыкального воспитания РГИСИ, заслуженный артист РФ Иван] Благодер", - сказала Бронникова.

Она разъяснила, что в феврале старшекурсники одного старейшего театрального вуза России приедут на гастроли из Санкт-Петербурга и дадут три спектакля. В эти дни педагоги РГИСИ проведут первый смотр жителей края, желающих пройти обучение, а затем вернуться для работы в учреждениях Приморья, в том числе в два кукольных театра. Выпускники института также смогут преподавать в филиале РГИСИ во Владивостоке, который планируется открыть в 2024 году.

Руководитель филиала РГИСИ во Владивостоке Нина Шульгина уточнила, что набор ведется по нацпроекту "Культура". Формат проведения второго отборочного этапа уточняется, вероятно, что комиссия приедет в Приморье для отбора поступающих.

Нацпроект "Культура" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Проект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".