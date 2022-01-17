Путин поручил кабмину регулярно рассматривать ход реализации нацпроектов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил регулярно рассматривать ход реализации национальных проектов на заседаниях президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Обеспечить на заседаниях президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам регулярное рассмотрение информации о ходе реализации национальных проектов, а также преимущественно очное обсуждение предложений по корректировке паспортов национальных проектов", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 февраля, далее - раз в полгода.

Президентский Совет по стратегическому развитию был образован для координации работы разных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при реализации нацпроектов. Для решения текущих вопросов был сформирован президиум Совета во главе с премьер-министром РФ.