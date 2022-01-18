Липецкие власти закупили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний на 70 млн рублей

ЛИПЕЦК, 18 января. /ТАСС/. Около 70 млн рублей направили власти Липецкой области на закупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющими право на бесплатное обеспечение медикаментами. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Препараты были закуплены на сумму около 70 млн рублей и будут выдаваться бесплатно в течение двух лет тем, кто проходит лечение амбулаторно", - сказал Артамонов. Он отметил, что закупка была произведена по нацпроекту "Здравоохранение".

В частности, на получение бесплатных лекарств могут претендовать пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. "Процесс поставки лекарств в регионе постоянно и пристально контролируется, и особенно это касается жизненно необходимых препаратов, мы заботимся о том, чтобы жители и медучреждения региона были в полном объеме обеспечены медикаментами", - сказал Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что также для пациентов с острой сердечно-сосудистой и церебро-васкулярной патологией в областной клинической больнице уже 10 лет работает региональный сосудистый центр, который не прекращал свою работу даже в условиях пандемии коронавируса. "Пациенты с острыми инфарктами и инсультами госпитализируются сюда по принципу "зеленого коридора", то есть без потери времени, им немедленно оказывается помощь бригадой специалистов", - заметили в пресс-службе.