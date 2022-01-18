План по обучению самарских госслужащих цифровым компетенциям превысили на 57%

САМАРА, 18 января. /ТАСС/. Число госслужащих Самарской области, которые обучились цифровым компетенциям по нацпроекту "Цифровая экономика", превысило план на 57% и составило 280 человек в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в департаменте информационных технологий и связи региона.

"Плановое значение по числу государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления" на 2021 год, составило 178 человек. Количество обученных от Самарской области составляет 280 человек. По этому показателю область занимает 8 место в Российской Федерации", - отметили департаменте.

В прошлом году госслужащие проходили обучение на базе Центра подготовки руководителей цифровой трансформации, открытого в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Они обучались в дистанционном формате по программам повышения квалификации "Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции" и "Основы цифровой трансформации", уточнили в департаменте.

Первая программа, рассчитанная на 60 академических часов, рекомендована сотрудникам органов государственной власти, местного самоуправления и подведомственных учреждений, которые не имеют опыта участия в проектах цифровой трансформации.

Курс "Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении" предусматривает обучение длительностью 20 академических часов. Он рассчитан на сотрудников органов исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственных учреждений, которые уже сейчас встроены или будут вовлечены в ближайшие несколько лет в планирование и исполнение программ и проектов цифровой трансформации. Кроме того, обучение будет полезно управленцам командами и процессами, а также для сотрудников, которые работают с данными, государственными информационными системами и цифровыми платформами.

В 2022 году по нацпроекту планируется обучить 167 человек в Самарской области. Нацпроект "Цифровая экономика" направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.