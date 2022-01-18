Омская область построит и реконструирует по нацпроекту четыре объекта водоснабжения

ОМСК, 18 января. /ТАСС/. Власти Омской области направят в 2022 году на строительство и реконструкцию четырех крупных объектов водоснабжения по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" более 622 млн рублей, сообщил во вторник ТАСС министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Антон Гаак. Эта сумма почти в два раза больше показателя прошлого года.

"В прошлом году общий объем финансирования проекта составил 341 млн рублей. В этом году на реализацию проекта "Чистая вода" федеральные власти выделили 530 млн рублей, еще 92,3 млн рублей выделил региональный бюджет. Средства будут направлены на реализацию четырех крупных проектов", - рассказал Гаак.

Он уточнил, что в 2022 году планируется реконструировать систему водоснабжения рабочего поселка Черлак с населением более 10 тыс. человек. "Первый этап этого проекта - это строительство насосно-фильтровальной станции, чтобы очищать иртышскую воду до санитарных норм, - сообщил Гаак. - Второй этап - полная замена водопроводов, потому что существующая система очень изношена". Также уже начаты работы по реконструкции очистных сооружений в райцентре Кормиловка, строительству водозабора подземных вод в селе Хлебодаровка и укладке межпоселковый водопровод до села Аполлоновка. Министр добавил, что часть средств - около 100 млн рублей - еще не распределены и будут направлены на те объекты, на которые еще прорабатываются.

По словам Гаака, в прошлом году были построены и реконструированы водопроводные сооружения в райцентре Исилькуль, водопроводные сооружения в рабочем поселке Красный Яр, построены водопроводные сети в городе Тюкалинск и реконструированы сети водоснабжения села Куликово. "Эти четыре крупных проекта уже реализованы, где жители или уже получили или получат в ближайшее время чистую питьевую воду", - подытожил он.

Ранее в регионе реализовывалась долгосрочная программа "Чистая вода", в рамках которой бурились скважины, строились локальные станции водоочистки, закупались автомобили для ее доставки. В 2014 году программа из-за проблем с финансированием была закрыта. Осенью 2017 года Бурков, исполняющий тогда обязанности губернатора Омской области, поручил региональному Минстрою разработать программу по обеспечению водой сельских населенных пунктов. В данный момент около 200 поселений региона остаются без источников питьевой воды, которая доставляется туда автоцистернами.

Ключевая задача федерального проекта "Чистая вода" - увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в нацпроект "Экология", с 2021 года он включен в нацпроект "Жилье и городская среда". Нацпроекты, инициированные президентом Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.