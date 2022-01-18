В 2022 году более 3 тыс. жителей Петербурга получат новую профессию по нацпроекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Обучение новой профессии или повышение квалификации по национальному проекту "Демография" планируется провести в этом году в Петербурге для 3 тыс. 411 человек. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе городского комитета по труду и занятости населения.

"Обучение в рамках проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" позволяет определенным группам населения, которые сталкиваются со сложностями при трудоустройстве: например, молодые мамы или соискатели старше 50 лет, освоить новую профессию или повысить свою квалификацию. Всего в 2022 году в Санкт-Петербурге планируется обучить 3 тыс. 411 человек", - рассказал представитель пресс-службы.

Обучение будет организовано для граждан предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, молодых людей в возрасте до 35 лет, которые не имеют профессионального или высшего образования и не работают в течение четырех месяцев или находятся под риском увольнения.

В прошлом году заявки на участие в проекте подали 15 тыс. 752 человека, из них 6 тыс. 100 человек были направлены на обучение по разным программам, из которых более половины завершили курс, и 1 тыс. 111 горожан уже трудоустроились.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.