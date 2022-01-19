В Бурятии в 2022 году отремонтируют 95 км автомобильных дорог по нацпроекту

УЛАН-УДЭ, 19 января. /ТАСС/. Ремонтные работы будут проведены в 2022 году на 95 км дорог в Бурятии по нацпроекту. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

"В этом году в республике в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планируется привести в порядок 95 км автомобильных дорог регионального значения и местных дорог Улан-Удэнской агломерации. Самые капиталоемкие проекты - реконструкция региональной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян на участке с 291-го по 312-й км и строительство нового моста через реку Уду в столице Бурятии", - сообщили в министерстве.

Ремонт запланирован на 11 региональных дорогах, в том числе в Селенгинском, Кабанском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Иволгинском районах. На трассе, соединяющей Бурятию и Забайкальский край, Улан-Удэ - Романовка - Чита, будет ремонтироваться четыре участка. "Именно на эти участки от местных жителей поступило большое количество жалоб", - пояснили в пресс-службе. Также дорожники продолжат реконструкцию моста через реку Итанцу.

В Улан-Удэнской агломерации, объединяющей город Улан-Удэ и близлежащие районы, обновят 29 участков протяженностью 30 км.

Кроме того, в этом году в Улан-Удэ продолжится внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС), на эти цели из федерального бюджета региону направлено около 340 млн рублей. "Результатом работы ИТС станет оптимизация дорожного движения и повышение безопасности на городских улицах, - отметили в Минтрансе Бурятии. - Запланировано подключение 40 светофоров, внедрение подсистем метео- и экомониторинга, мониторинга состояния дорог и дорожной инфраструктуры, контроля соблюдения правил дорожного движения, управления "умными остановками".

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.