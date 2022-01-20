Волжский трубный завод трудоустроил 40% студентов после практики на тренажере предприятия

ВОЛГОГРАД, 20 января. /ТАСС/. Практика подготовки студентов на программно-аппаратном комплексе "тренажер-имитатор трубопрокатного агрегата", действующая на Волжском трубном заводе (ВТЗ) под Волгоградом, приносит результаты. С момента введения в эксплуатацию тренажера 44% от общего числа прошедших обучение на современном обучающем оборудовании трудоустроены на ВТЗ, сообщили ТАСС на предприятии.

В Волгоградской области Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), с 2019 года использует практику совместной подготовки студентов местного политехнического техникума, обучающихся по специальности "Обработка металлов давлением", на программно-аппаратном комплексе 159-426 "тренажер-имитатор трубопрокатного агрегата". Тренажер полностью воссоздает работу металлургического оборудования, используемого в одном из трубопрокатных цехов ВТЗ.

"С начала использования в учебном процессе "тренажера-имитатора" ТПА 159-426 обучение прошли 72 человека, 32 из которых трудоустроены на завод", - сказали на предприятии.

По словам управляющего директора ВТЗ Сергея Четверикова, образовательный проект реализован в рамках совместной деятельности предприятия и корпоративного университета ТМК2U.

"Обучение на программно-техническом комплексе способствует подготовке квалифицированных специалистов для металлургической отрасли и решает одну из важнейших задач по созданию безопасных рабочих мест. Это уникальный инновационный подход к обучению будущих специалистов. Благодаря этому тренажеру учащиеся получают навыки работы на высокотехнологичном оборудовании, что в будущем позволяет им чувствовать себя увереннее на своем рабочем месте", - добавил он. Сообщается, что практика подготовки студентов принесла ВТЗ победу во Всероссийском конкурсе "Лучшие практики наставничества" в номинации "Наставничество в области прорывных технологий", конкурс проводился в 2021 году по нацпроекту "Производительность труда".

По данным комитета экономической политики и развития Волгоградской области, Волжский трубный завод с августа 2021 года внедряет инструменты бережливого производства и повышения эффективности процессов под руководством Регионального центра компетенций. Полученный опыт компания планирует масштабировать на все производственные подразделения. Всего уже 47 предприятий региона стали участниками нацпроекта "Производительность труда".

О предприятии

ВТЗ является системообразующим и самым крупным предприятием Волгоградской области, где трудятся почти 10 тыс. человек. Завод производит более 800 типоразмеров труб для нефтегазовой, химической, нефтехимической, автомобильной отраслей, для машиностроения, теплоэнергетики, в том числе трубы для строительства магистральных газопроводов и нефтепроводов.

Предприятие активно взаимодействует с образовательными организациями региона в вопросах подготовки кадров: на предприятии создали базовую кафедру ВолгГТУ "Охрана окружающей среды и ресурсосбережение", полигон металлургического крана, исследовательская лаборатория. Особое внимание также уделяется реализации экологических программ.