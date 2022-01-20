Нехватку медиков в селах КБР частично компенсируют привлечением около 30 специалистов

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Власти в Кабардино-Балкарии привлекут для работы в поселениях около 30 медицинских работников по программе "Земский доктор" в 2022 году. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Елена Кушхова.

"В 2022 году Кабардино-Балкарской Республике выделено 28 мест по программе "Земский доктор" из них семь мест предназначено для врачей, которые будут трудоустроены в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. За это они смогут получить компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей. 11 мест предназначено для специалистов, которые будут трудоустраиваться в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек, они получат 1 млн рублей, еще 10 мест - для среднего медицинского персонала, которые поедут в села и смогут получить выплату в размере 750 тыс. рублей", - рассказала Кушхова.

В 2021 году медиков трудоустроили в Зольском, Эльбрусском, Чегемском, Прохладненском, Баксанском, Черекском, Майском и других районах республики. В села, поселки и малые города направили врачей общей практики, терапевтов, педиатров, хирургов, младший медицинский персонал. "В текущем году реестр только формируется", - пояснила собеседница агентства.

В 2019-2021 годах программа также реализовывалась в республике, за этот период в государственные медицинские организации трудоустроили 115 специалистов (врачи общей практики, терапевты, педиатры, специалисты узкого профиля для проведения профосмотров и диспансеризации). Работа по обеспечению учреждений здравоохранения необходимыми кадрами в регионе ведется по нацпроекту "Здравоохранение".